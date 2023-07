Speciale scuola: Decreto Infrazioni, Azione, bene approvazione unanimità emendamento su docenti Afam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato all'unanimità un importante emendamento relativo ai docenti precari Afam. In conformità ai principi dell'Ue che hanno condannato l'Italia per aver abusato della contrattazione a tempo determinato, l'emendamento approvato consentirà dal 2024 di stabilizzare il precariato endemico Afam. Anche grazie al lavoro portato avanti dalla collega Versace, vicepresidente della settima commissione del Senato, così facendo finalmente riconosciamo il principio per cui la stabilizzazione del precariato Afam deve avvenire per il concorso, non ope legis, ma in modo da riconoscere il lavoro svolto dai precari in 3 anni, anche non continuativi. Significa dare riconoscimento al lavoro svolto, alla qualificazione di tali lavoratori, ma anche riconoscere la giusta dignità a lavoratori che non sono divulgatori di saperi, ma creatori di sapere, in un settore che deve essere attratto a quello dell'Università e non del sistema scuola. Avremmo voluto che il nuovo sistema di reclutamento fosse anticipato già al 2023, ma a volte l'ottimo rischia di essere nemico del buono, per cui si dovranno aspettare ancora alcuni mesi, prima di porre fine ad un precariato endemico che durava ormai da troppi anni". Lo dichiara il senatore Marco Lombardo, di Azione. (Rin)