Speciale scuola: Municipio Roma XV, al via iniziativa per scambio materiale scolastico tra famiglie

- Nel Municipio Roma XV torna "Scambiamoci i libri", l'iniziativa per lo scambio di libri di testo e materiale scolastico. "Dopo la grande adesione dello scorso anno torna, dal 1 al 10 settembre 'Scambiamoci i libri' la seconda edizione dell'iniziativa promossa dal Municipio XV per lo scambio di libri di testo e materiale scolastico tra famiglie", spiegano in una nota l'assessora alla Scuola del Municipio XV, Tatiana Marchisio, e l'assessora al Sociale del Municipio XV, Agnese Rollo. "Chi vuole dona e chi ha bisogno prende, è questo lo spirito della nuova rete di solidarietà per Roma Nord, possibile grazie al supporto dei dirigenti scolastici che aderiscono al progetto, alle associazioni dei genitori, alla Cooperativa Sociale Cassiavass, e alla grande partecipazione delle famiglie che dopo lo scorso anno sono già pronte per lo scambio in vista del nuovo anno scolastico", aggiungono. "L'esperienza dello scorso anno e la grande partecipazione da parte della nostra comunità ci ha spinto a lavorare su un progetto ancora più ampio che quest'anno coinvolge più scuole, più quartieri e quindi più famiglie. Nel nostro territorio c'è sempre tempo e modo per aiutare il prossimo", conclude il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. (Com)