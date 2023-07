Speciale scuola: Monza, Pilotto, interventi e manutenzioni nelle scuole per oltre 25 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Con il finanziamento ottenuto tramite il Pnrr è in corso di progettazione un intervento complessivo di Riqualificazione delle scuole situate nel quartiere San Rocco Omero, Pertini, Zara, Sauro (SUS strategie urbane sostenibili) per un totale di oltre 9,6 milioni di euro. Nello specifico, dei 9.615.967,00 euro, per le scuole Omero e Pertini saranno investiti 6.670.967 euro, 1.250 milioni per la scuola Sauro e 1.695 milioni per la scuola Zara. Ancora grazie al Pnrr sarà sistemata la palestra della Scuola Primaria Bachelet per un importo di 200 milioni di euro. "Stiamo cercando – spiega l'Assessore Marco Lamperti - di mettere a terra una serie di progetti di cui si parla da anni, dall'ex Borsa alla scuola Media Bellani, e una serie di grossi interventi come le quattro scuole di San Rocco, che avranno fine entro termine del mandato. Per noi lavorare significa fare progetti, indire le gare d'appalto, affidare i lavori, eseguirli, collaudare le opere e consegnarle ai cittadini senza troppe chiacchiere". (Com)