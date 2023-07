Speciale scuola: De Santis (CR), asili nido senza condizionatori, Gualtieri intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La situazione in cui si trovano molti asili nido della nostra città "è a dir poco drammatica. Locali privi di condizionatori, clima soffocante e bambini al di sotto dei 3 anni costretti in stanze in cui la temperatura arriva a toccare anche i 35 gradi. Una situazione inaccettabile, ampiamente denunciata dalle maestre e dai sindacati di categoria, su cui il sindaco Gualtieri ha il dovere di intervenire con urgenza e tempestività". Lo dichiara in una nota il capogruppo capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. "È inammissibile - aggiunge - che gli asili nido capitolini, luogo in cui i bambini dovrebbero essere tutelati al meglio, versino in tali condizioni di rischio sia per l'incolumità dei piccoli che li frequentano che per le maestre e gli operatori scolastici costretti, ogni giorno, a lavorare tra mille difficoltà e pericoli legati all'insopportabile ondata di calore di questi giorni. A tal proposito chiediamo al Sindaco e alla Giunta di non indugiare oltre e di agire immediatamente a salvaguardia della salute dei bimbi e del personale scolastico operante nei nidi di Roma Capitale", conclude De Santis. (Com)