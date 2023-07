Speciale scuola: Manzi (Pd), Valditara si assuma responsabilità sue scelte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è il governo che si prende meriti che non sono suoi e scarica le responsabilità delle conseguenze delle proprie scelte sugli altri. Anche questa volta il ministro Valditara scarica le colpe del dimensionamento scolastico sul Pd e sul Piano Nazionale di ripresa e Resilienza e fa intervenire in modo abbastanza irrituale una dirigente ministeriale per difenderne le decisioni, trasformando il piano taglia scuola in un fantomatico piano salva scuola". Lo dichiara in una nota Irene Manzi, responsabile scuola del Pd. "C'è da rimanere di stucco nel metodo e nel merito - aggiunge -. Nel metodo una fonte del ministero addossa le colpe e gli effetti del dimensionamento al Pd ed al predecessore di Valditara, cercando nuovamente responsabili su cui scaricare le conseguenze delle scelte sbagliate adottate dall'attuale governo. Nel merito, si omette di dire che l'obiettivo di Pnrr non era stato definito con parametri così drastici e penalizzanti, ispirati più a esigenze di 'risparmio' che di reale risposta alle conseguenze della denatalità e della diminuzione del numero di alunni nei prossimi anni". "Proprio per questo motivo, aggiunge Manzi, sin dalla legge di bilancio e poi ancora nei provvedimenti successivi, come Pd abbiamo presentato emendamenti che modificavano i requisiti inaccettabili imposti da Valditara, invitando al dialogo ed al confronto", prosegue. (Com)