Speciale scuola: presidi, ministero si attivi subito per affidamento incarichi

- "Esaurite le operazioni della mobilità, occorre procedere, il prima possibile, con l'informazione inerente all'affidamento dei nuovi incarichi. Ad oggi, non è ancora pervenuto alcun documento dall'Amministrazione e si rischia, come già negli anni passati, di espletare le relative procedure in maniera tardiva e frettolosa. Dirigenti Scuola scrive, per questo, al ministro dell'Istruzione e del Merito affinché si proceda senza ulteriore indugio". Lo rende noto il sindacato italiano dei presidi che sottolinea anche l'urgenza di "mettere al corrente gli aspiranti ai conferimenti d'incarico della disponibilità delle sedi e la loro dislocazione a livello nazionale". "Ciò – sottolinea il presidente Attilio Fratta - parallelamente al problema delle circa 250 istituzioni scolastiche che rischiano di restare prive di un dirigente titolare: altro problema, questo, in merito al quale urge avviare le opportune interlocuzioni. Auspichiamo, dunque, che l'amministrazione si attivi in tempi brevi". (Com)