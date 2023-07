Mar Nero: Russia, al lavoro per impedire che Africa soffra da mancato accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia intende fare di tutto per garantire che i Paesi africani non soffrano dalle conseguenze della mancata proroga dell’accordo sui corridoi del grano nel Mar Nero. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Vershinin, parlando durante una conferenza stampa. Il viceministro ha sottolineato che la Russia “comprende le preoccupazioni” dei Paesi africani. "Naturalmente, i contatti sono in corso, facciamo gli sforzi in modo che i Paesi africani non avvertano alcun impatto negativo in questo senso", ha aggiunto Vershinin. (Rum)