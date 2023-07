India: violenza sulle donne, quattro arresti per il caso del video del Manipur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum dei leader tribali indigeni (Itlf) ha condannato “l’atto disgustoso” e chiesto al governo statale e a quello centrale (entrambi del Bjp, il Partito del popolo indiano) di prendere misure per assicurare la giustizia. Le polemiche si sono scatenate oltre i confini dello Stato, anche perché la diffusione del video è avvenuta in concomitanza con l’avvio della sessione parlamentare monsonica. Ieri il primo ministro, Narendra Modi, rivolgendosi ai giornalisti prima dell’apertura, ha espresso “dolore e rabbia” e assicurato che “nessun colpevole sarà risparmiato”. Il presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, Mallikarjun Kharge, ha tuttavia deplorato il “lungo silenzio” del capo del governo su ciò che sta succedendo in Manipur. Riprovazione è stata espressa anche dal giudice capo, Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, che si è detto “profondamente turbato” e preoccupato. “Usare le donne come strumenti per perpetrare la violenza in un ambiente ostile è semplicemente inaccettabile in una democrazia costituzionale”, ha dichiarato. (segue) (Inn)