Autonomia: Del Bono e Fragomeli (Pd): Lega e Governo incapaci di attuare la parte della Costituzione, incontro con Calderoli ennesima prova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega e questo governo non sono in grado di attuare in modo solido la parte della Costituzione sull'autonomia differenziata e l'incontro con Calderoli in Consiglio regionale ne è l'ennesima prova". Lo dichiarano per il Pd, il vicepresidente Emilio Del Bono e il capodelegazione in commissione bilancio Gian Mario Fragomeli, intervenuti questa mattina nell'Aula del Pirellone all'audizione del ministro Roberto Calderoli sullo stato di attuazione dell'autonomia lombarda. "Il ministro Calderoli ha scordato per intero il federalismo fiscale – dichiara Fragomeli - senza il quale non c'è un nesso di responsabilità tra le risorse chieste ai cittadini e la propria azione di governo. Questo significa che il progetto di Calderoli è un passo indietro che rischia di spaccare non solo il Paese ma anche la nostra stessa Regione, visto che la riforma fiscale che si sta votando in Parlamento è del tutto incoerente con l'autonomia dichiarata. Si prevede infatti l'eliminazione dell'Irap, tributo regionale, e si introduce una nuova tassa nazionale, l'addizionale Ires, che graverà comunque sul mondo produttivo." "Calderoli e la Lega hanno in mente, peraltro, un progetto che determina un nuovo centralismo regionale – spiega Del Bono - non garantendo ai comuni le nuove funzioni delegate, lasciandole alla totale discrezionalità delle singole Regioni. Sui Livelli essenziali delle prestazioni continuano risposte evasive e nebbia fitta. Nessun passo avanti, quindi, ma ancora navigazione a vista in mezzo a molti scogli." (Com)