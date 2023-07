Mediterraneo: al via la conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avviare un percorso internazionale per attuare misure concrete per la crescita e lo sviluppo del Mediterraneo allargato e l’Africa; affrontare le cause profonde dei flussi irregolari per sconfiggere l’attività criminale dei trafficanti di esseri umani; individuare soluzioni a tutela dell’ambiente cogliendo le sfide della diversificazione energetica e del cambiamento climatico. Con questi obiettivi si svolgerà a Roma, presso il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, domenica 23 luglio la prima ‘Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni’ organizzata su iniziativa del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Secondo quanto riferito da una nota di palazzo Chigi, Si tratta di un’iniziativa di politica estera dove l’Italia esercita il suo ruolo centrale nel Mediterraneo allargato con il fine di dare avvio a un percorso pluriennale, con impegni concreti e verificabili da parte degli Stati partecipanti sui temi dello sviluppo e delle migrazioni. (segue) (Com)