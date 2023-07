Mediterraneo: al via la conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ulteriore passaggio dell’azione diplomatica a tutto campo del governo Meloni per affrontare le emergenze secondo un approccio integrato che punta a costruire un partenariato tra pari, multidimensionale e di lungo periodo, fondato sulla solidarietà fra le nazioni, sul rispetto della loro sovranità e sulla condivisione delle responsabilità. La conferenza mira a governare il fenomeno migratorio, contrastare il traffico di esseri umani e promuovere lo sviluppo economico secondo un nuovo modello di collaborazione fra Stati, attraverso la pianificazione e la realizzazione congiunta di iniziative e progetti in sei settori principali: agricoltura; energia; infrastrutture; educazione-formazione; sanità; acqua e igiene. (segue) (Com)