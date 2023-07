Decreto Alluvioni: Ricciardi (Pd), il governo non vuole ricostruire, ma solo gestire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così nel corso del suo intervento in Commissione ambiente, il vicepresidente dei deputati Pd Toni Ricciardi, sul decreto Alluvioni ha dichiarato: "Si ha la sensazione che il problema per questo governo non sia la ricostruzione, la gestione del subcommissario, ma come tenere le mani sulle risorse, assai scarse, destinate ai territori colpiti. Si sono nascosti dietro un inesistente tema di coperture finanziarie per impedire di allargare la cabina di regia del commissario Figliuolo". "Hanno usato per l'ennesima volta l'arma del soppressivo dimostrando di non voler governare ma comandare. Il soppressivo è la manifestazione plastica di questo atteggiamento autoritario che fa carta straccia della dialettica parlamentare", ha proseguito. "Mi permetto di dire che è allucinante la scusa della spesa pubblica. Al generale Figliuolo, probabilmente verranno dati 240 mila euro per assolvere alle sue funzioni e avrà 60 persone nel suo staff. Mentre, il problema sono gli Enti territoriali che chiedono di co-decidere sulla ricostruzione", ha concluso. (Rin)