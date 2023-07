© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come conferma anche l'Ue, l'eliminazione dell'abuso d'ufficio e l'estensione dell'affidamento diretto degli appalti rappresentano terreno fertile per corruttori e corrotti. Siamo contrari a questa deriva pericolosa e pretendiamo che integrità e trasparenza non siano compromesse". Lo scrive su Twitter Mariolina Castellone (M5s), vicepresidente del Senato. (Rin)