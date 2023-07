Decreto Alluvioni: Mattia (Fd'I), stop a speculazioni politiche inique

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su segnalazione della Ragioneria dello Stato, la commissione Ambiente si è oggi riunita per approvare un'adeguata modifica dell'art 20 ter. Abbiamo dato il via definitivo ai lavori d'Aula, così da accelerare l'avvio dell'attività di ricostruzione in Emilia-Romagna". E' quanto dichiara Aldo Mattia, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Ambiente alla Camera. "Il commissario Figliuolo potrà presto operare, adesso sicuramente in sinergia con gli amministratori del territorio, come recita l'art 20 quater del provvedimento. Il problema è talmente grave che non bisogna avviare speculazioni politiche del tutto inique", conclude.(Rin)