Fvg: Corte dei Conti, conti in equilibrio ma attenzione alla spesa sanitaria

- Equilibrio dei conti, ma attenzione alla spesa sanitaria. È l’invito rivolto alla Regione dalla Corte di Conti del Friuli Venezia Giulia, che oggi ha presentato il Giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione per l'esercizio 2022. Un esercizio che si è chiuso con un saldo pari 1.189 milioni, in aumento rispetto agli 839,8 milioni del 2021. Conti in equilibrio, dunque, sebbene i magistrati contabili abbiano posto l’accento sulla crescita della spesa sanitaria: nel 2022 gli impegni sono stati pari a 3.286,7 milioni di euro, a fronte dei 3.007,8 milioni dell'anno precedente. A crescere, come sottolineato dalla relatrice Tamara Lollis, è soprattutto il valore complessivo delle prestazioni acquisite presso il privato accreditato, salito a quota 128 milioni, in particolare per le somme destinate a finanziare il progetto di recupero delle liste di attesa e della “fuga” di quanti preferiscono curarsi in altre Regioni. Il giudizio della Corte di Conti richiama quindi l’attenzione “sulla necessità di controllare la spesa sanitaria in questione sotto il profilo quantitativo (considerato l’aumento registrato nell’ultimo biennio) e qualitativo (verifica dei risultati conseguiti rispetto a quelli previsti in sede di programmazione e attesi dall’impiego delle risorse finanziarie), tanto più in considerazione delle fragilità emerse in occasione del referto sul governo delle liste di attesa nel servizio sanitario regionale”. (Frt)