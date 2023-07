Mar Nero: viceministro Esteri russo, valutiamo nuove rotte per le forniture grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta lavorando su nuove rotte di forniture di grano dopo il ritiro di Mosca dall'accordo sui corridoi del Mar Nero. Lo ha reso noto nel corso di una conferenza stampa il viceministro degli Esteri russo, Sergej Vershinin. L’esponente del governo ha spiegato che questo problema in gran parte ha assunto un carattere logistico-tecnico ed “è già in fase di elaborazione". Il viceministro ha aggiunto che Mosca rimane in "seri contatti con i Paesi africani sul tema della consegna di merci russe, incluso il grano". (Rum)