Lombardia: Anelli (Lega), regione impegnata da tempo per cultura responsabile possesso di animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta in Commissione Sanità di Regione Lombardia l'audizione con il Comitato Tecnico Cinofilia Consapevole, AEOP, ENCI e Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente in merito alle emergenze relative alle aggressioni ad opera di cani definiti 'potenzialmente pericolosi' e all'aumento dei costi sostenuti dai Comuni. Presente all'incontro anche ANCI Lombardia, nella persona del segretario generale ANCI Rinaldo Mario Redaelli e della dott.ssa Elisa Cezza rappresentante ANCI regionale tutela animali, e il Presidente dell'Associazione Europea operatori di Polizia Rosalia Calderone con i rappresentanti del Tavolo Tecnico Cinofilia Consapevole dott.sa Irene Preziuso e l'addestratore cinofilo Filippo Gramignoli. In merito è intervenuto il vicepresidente della Commissione Sanità Roberto Anelli (Lega) promotore degli incontri per approfondire le criticità sollecitate dai Sindaci. "Il crescente aumento di aggressioni da parte di cani è motivo di preoccupazione e di pericolo, ma una delle maggiori cause è la mancanza di rispetto della norma vigente da parte dei proprietari di cani ovvero l'obbligo dell'utilizzo del guinzaglio nei luoghi urbani e frequentati da persone e altri animali". (segue) (Com)