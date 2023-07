Lombardia: Anelli (Lega), regione impegnata da tempo per cultura responsabile possesso di animali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La popolazione canina è aumentata nel corso degli anni; infatti, sempre più famiglie oggi hanno uno o più cani e purtroppo, di pari passo, sono aumentate le cessioni di proprietà e gli abbandoni, oltre ai sequestri di cucciolate di cani tenuti in condizioni non idonee e irrispettose delle norme vigenti in materia di benessere animale". "Rilevante è anche il tema relativo ai costi delle strutture ospitanti, i canili o rifugi per animali, a carico delle amministrazioni comunali specie per alcune tipologie di cani che, per le loro esigenze fisiologiche ed etologiche, sono obbligati ad una sistemazione singola non potendo essere inseriti con altri cani e quindi di difficile adozione". Il Vicepresidente Roberto Anelli, da sempre molto attento a queste tematiche, ha sottolineato infine che: "la Lombardia pone da tempo un'attenzione consapevole e responsabile verso la tutela e il rispetto degli animali, la nostra è una Regione impegnata nel diffondere una cultura responsabile del possesso, della riproduzione e della gestione degli animali da affezione. Le emergenze devono trovare soluzioni, partendo dai loro proprietari con mirate campagne di sensibilizzazione per garantire la sicurezza dei cittadini e il benessere animale" conclude (Com)