Municipio Roma X: Bozzi (Azione), giardini largo Capelvenere ad Acilia nel degrado

- I giardini di largo Capelvenere ad Acilia, nel Municipio Roma X, sono "abbandonati a erbacce, piante secche e rifiuti sparsi ovunque. E meno male che il presidente Mario Falconi ci fece fare lì il primo consiglio e poi altri perché sarebbe stato il simbolo del rilancio. Forse l'ultima volta che ci è passato un giardiniere risale a due anni fa". Lo afferma in una nota il consigliere di Azione al Municipio Roma X, Andrea Bozzi. "Non va meglio nella sede di Ostia, dove i cestini dei giardini antistanti traboccano di rifiuti e nel povero giardino di Sant'Agostino, patrono di Ostia, ci sono le coperte dei senzatetto - aggiunge -. È questo il decoro della maggioranza che governa, a venti mesi dalle elezioni? Sappiamo che è difficile se non impossibile curare tutto il verde, certo, ma almeno i luoghi simbolo dell'istituzione, dove passano tanto cittadini li vogliamo rendere un po' decorosi? Il decoro nel Municipio sembra ormai sparito, ma davanti a certi luoghi simbolo ci vorrebbe anche un po' di amor proprio. Falconi se ci sei batti un colpo. Se ci sei". (Com)