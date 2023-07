Enogastronomia: Bicchielli (Nm), presto un registro nazionale per valorizzare olio e vino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Siamo il Paese degli 8 mila Comuni, olio e vino sono prodotti troppo importanti per l'Italia, vanno valorizzati ancora di più e per questo bisogna fare rete". Il vicepresidente del gruppo Noi moderati alla Camera, Pino Bicchielli, ha aperto in questo modo la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge per istituire il registro delle associazioni nazionali delle città di identità, per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio. "E' un'importante iniziativa - ha aggiunto il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi - che serve per riconoscere una realtà che ormai c'è da 30 anni, quelle delle associazioni delle città di identità, culturali e agricole. Il Parlamento riconosce questo valore e lo indica come modello per lo sviluppo del nostro Paese. Come gruppo di Noi moderati, con l'onorevole Bicchielli che si è fatto portavoce e primo firmatario di questa iniziativa, ci auguriamo che l'iter parlamentare sia il più breve e il più condiviso possibile". "Questo registro sarebbe il riconoscimento per i nostri territori - ha detto il presidente della città dell'olio, Michele Sonnessa -. L'obiettivo è quello di mettere olio e vino al centro del palcoscenico mondiale. E grazie al turismo dei due prodotti si possono combattere desertificazione e abbandono di tanti piccoli comuni poco famosi. Il registro ci darà la forza per uno sviluppo sostenibile". "Non solo - ha concluso Angelo Radica, presidente della città del vino - questa è l'occasione per mettere ordine in una folla di associazioni, oltre a valorizzare i prodotti e dare identità al territorio. Insieme alla città dell'olio rappresentiamo quasi mille Comuni, siamo secondi solo all'Anci. La nostra mission è quella di tutelare e valorizzare olio, vino e i paesi italiani". (Rin)