Cinema: Inps partner di Giffoni film festival per sostenere la crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro, previdenza e prestazioni a sostegno alla famiglia saranno al centro anche del programma di eventi trasmessi su Instagram dal 21 al 26 luglio alle 11. Mentre lunedì 24 luglio, sempre alle 11, è previsto un evento speciale in diretta su "Radioimmaginaria" a cui prenderanno parte: Micaela Gelera, commissario straordinario Inps; Ciro Toma, direttore vicario Campania; Giovanna Baldi, direttore sede di Salerno; Vincenzo Di Nicola, responsabile innovazione tecnologica; Giovanna Grieco, responsabile vigilanza ispettiva Campania. Martedì 25 luglio alle 10:30, inoltre, ci sarà la cerimonia di consegna della medaglia commemorativa per i 125 anni di storia dell’Inps a Claudio Gubitosi, ideatore e fondatore del Giffoni Film Festival, per il valore e il prestigio che riveste la manifestazione a livello internazionale. (Com)