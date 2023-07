Kenya: leader di opposizione Odinga, assente alle proteste "per una brutta influenza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei persone sono morte negli scontri avvenuti in Kenya tra la polizia e i manifestanti che sono tornati a protestare in piazza, questa volta contro il carovita. Secondo quanto riferito dai media locali, la polizia ha fatto ricorso a gas lacrimogeni nella capitale Nairobi e diverse persone sono rimaste ferite dopo essere state colpite da colpi d'arma da fuoco, mentre circa 300 persone sono state arrestate in tutto il Paese. Le scuole e diverse aziende sono rimaste chiuse per timori di saccheggi. In alcune città, tra cui Nairobi e Nakuru, nella Rift Valley, i manifestanti hanno barricato le strade e lanciato pietre contro la polizia. La scorsa settimana almeno 14 persone erano morte durante la prima ondata di proteste, con le organizzazioni per i diritti umani che hanno fortemente criticato la polizia per quello che hanno definito l'uso eccessivo della forza. L'opposizione ha indetto una serie di proteste dopo che gli aumenti delle tasse sono stati introdotti il ​​mese scorso dal governo del presidente William Ruto. Il capo della polizia ha affermato che le proteste rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale e ha dispiegato agenti antisommossa in tutto il Paese. (segue) (Res)