Kenya: leader di opposizione Odinga, assente alle proteste "per una brutta influenza" (3)

- L'opposizione, guidata da Raila Odinga, ha indetto questa ultima tornata di proteste a causa degli aumenti delle tasse approvati il ​​mese scorso dal governo del presidente William Ruto, che è stato eletto ad agosto 2022 impegnandosi a difendere gli interessi dei poveri, ma ha visto il prezzo dei prodotti di base salire a dismisura sotto la sua amministrazione. Il governo, da parte sua, afferma che le tasse sul carburante e sulle abitazioni, che dovrebbero aumentare di 200 miliardi di scellini in più (1,4 miliardi di dollari) all'anno, sono necessarie per aiutare a far fronte ai crescenti rimborsi del debito e per finanziare iniziative per la creazione di posti di lavoro. Nel frattempo la Chiesa e i gruppi per i diritti civili hanno chiesto a Ruto e a Odinga di risolvere le loro divergenze attraverso il dialogo e sospendere le proteste. "Non è troppo tardi per Azmio (la coalizione dell'opposizione) per fermare le proteste pianificate e dare un'altra possibilità ai colloqui nell'interesse più ampio del Paese", ha dichiarato il presidente del Consiglio delle organizzazioni non governative del Kenya, Stephen Kipchumba Cheboi. (Res)