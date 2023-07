Salario minimo: Conte, da Musumeci parole a vanvera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro giorno, altra perla dei ministri del sempre più imbarazzante governo Meloni. Oggi tocca al ministro Musumeci parlare a vanvera. Sul salario minimo ha affermato: 'Credo che la risposta sia il lavoro. Basta con questo assistenzialismo'. È chiaro? I ministri di Giorgia Meloni non sanno nemmeno che chi chiede il salario minimo lavora da mattina a sera: non chiede di essere assistito, ma semplicemente pretende di essere pagato il giusto, non 3 o 4 euro l'ora. Sono ministri che hanno giurato sulla Costituzione ma non l’hanno letta. Che il salario sia equo e dignitoso lo prescrive l’articolo 36 della nostra Carta costituzionale. Le forze di questa maggioranza hanno altre idee su diritti ed emergenze del Paese: i vitalizi per gli ex senatori, andare in giro con 5 mila euro in contanti in tasca. Hanno perso ogni contatto con la realtà". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)