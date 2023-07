Tlc: a Cerveteri arriva il "Piano Italia a 1 Giga"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via sulla costa laziale il "Piano Italia a 1 Giga" finanziato con i fondi del Pnrr. L'intervento prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 3.663 civici distribuiti sul territorio di Cerveteri. E' quanto si legge in una nota. I cantieri si concentreranno inizialmente sui primi 1.668 a Cerveteri e in seguito saranno allargati a Cerenova e Marina di Cerveteri. La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiber può raggiungere la velocità di 10 Gigabit al secondo: le potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilità. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia riducendo l'emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera. "Grazie al supporto dell'amministrazione comunale e della Regione Lazio possiamo dirci soddisfatti dell'avvio dei lavori a Cerveteri - ha commentato Marco Pasini, Regional Manager di Open Fiber Lazio -. Il Comune avrà una rete in banda ultralarga identica a quella delle grandi capitali europee e il cambiamento per la città sarà importante perché parliamo di una tecnologia altamente performante che contribuirà ad abbattere il digital divide". "In una società come quella odierna in cui tantissimi servizi si stanno evolvendo e la loro fruibilità è garantita attraverso l'utilizzo della rete internet è imprescindibile che nelle case dei nostri concittadini, sia che vivano all'interno del centro urbano che nelle zone più periferiche, ci sia una connessione adeguata e in grado di supportare le esigenze di tutti - ha dichiarato il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti - abbiamo avuto conferma durante la pandemia, quando il mondo intero ha lavorato e studiato in modalità remota, quanto sia importante avere una rete internet all'altezza. Con il 'Piano Italia a 1 Giga', Cerveteri capoluogo e le frazioni saranno ora coperte dalla fibra. Uno step importante nel campo della modernizzazione e della connettività per la nostra città che interesserà tantissime famiglie che siamo felici come amministrazione comunale di aver portato a compimento". (Com)