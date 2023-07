Milano: funerali vittime incendio rsa, il cordoglio della cooperativa sociale Proges

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa giornata di lutto cittadino "Proges Cooperativa Sociale rinnova il proprio sentito cordoglio e la propria vicinanza alle famiglie e ai conoscenti di coloro che sono mancati", si legge in una nota ufficiale. "Un ringraziamento è rivolto alle forze dell'ordine, alla Protezione Civile, agli operatori sanitari e a tutti i dipendenti di Proges, che con dedizione sin dalle prime ore hanno lavorato per garantire la messa in sicurezza, il benessere e la tranquillità degli ospiti della "Casa dei Coniugi" e dei loro familiari. Attraverso la collaborazione costante con le autorità incaricate Proges rimane impegnata nell'accertamento della verità e auspica che possa essere fatta luce al più presto sulle cause e sulle responsabilità dell'accaduto. Un ringraziamento va anche all'Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini per la vicinanza riservata agli ospiti, familiari, conoscenti e dipendenti sin dall'indomani della tragedia e per la celebrazione dei funerali", conclude nella nota la Cooperativa. (Com)