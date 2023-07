Russia: fonti stampa, arrestato ex colonnello Fsb Igor Girkin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato arrestato l'ex colonello del Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb), Igor Girkin (noto anche come Strelkov), condannato dai pubblici ministeri olandesi per l'abbattimento del volo Malaysia Airlines 17 nel 2014. Lo ha riferito l'agenzia di stampa russa "Rbk", citando fonti dei servizi di sicurezza, nonché il legale dello stesso Girkin, Aleksandr Molokhov. L'arresto è stato confermato anche dalla moglie dell’ex colonnello dell’Fsb, Miroslava Reginskaya, che ha scritto un messaggio sul canale Telegram del militare russo. "Sono riuscita a scoprire da amici che mio marito è stato accusato ai sensi dell'articolo 282 del Codice penale della Federazione Russa (estremismo)", si legge nel messaggio di Reginskaya. "Rbk" ha riferito che "secondo i dati preliminari l'arresto è stato effettuato su richiesta di un ex dipendente del gruppo Wagner".(Rum)