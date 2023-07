Lombardia: 15 milioni per dote scuola disabili, ultimi giorni per le domande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimi giorni, c'è tempo fino al 27 luglio, per inoltrare le domande con cui usufruire dei contributi messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso il bando 'Dote scuola disabili'. La misura, per le scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali e per le scuole paritarie, dispone complessivamente di 15 milioni di euro. I contributi possono arrivare fino a 3.000 euro per ogni singolo studente. "La formazione e l'istruzione lombarda oltre a essere di qualità - ha detto l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi - devono essere sempre più accessibili a tutti. Queste risorse consentono la personalizzazione dei percorsi, un elemento caratterizzante del nostro sistema. Grazie a queste misure, ci impegniamo a garantire condizioni di apprendimento ottimali e uguali per tutti i nostri studenti". Dei 15 milioni di euro, sette sono destinati a parziale copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno agli alunni con disabilità, nell'anno scolastico 2022/2023 per le scuole paritarie primarie, secondarie di primo e secondo grado e scuole dell'infanzia autonome, non statali e non comunali. I restanti, 8 milioni di euro, sono contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome, non statali e non comunali, senza scopo di lucro. (Com)