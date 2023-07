Infrastrutture: Serbia, firmato contratto per circonvallazione intorno a Kragujevac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato firmato oggi un contratto per la costruzione della circonvallazione stradale settentrionale intorno alla città di Kragujevac. Il contratto è stato firmato dal ministro delle Infrastrutture, Goran Vesic, dal direttore della società statale Strade della Serbia (Putevi Srbije), Zoran Drobnjak, e dal direttore di Autostrade della Serbia (Srbija autoput), Zvonimir Markovic. La cerimonia si è tenuta in occasione della Conferenza introduttiva del Progetto di sviluppo delle infrastrutture locali e rafforzamento istituzionale delle autonomie locali in Serbia (Liid). Ai lavori ha partecipato anche il presidente, Aleksandar Vucic. Il valore complessivo del progetto è di 265,2 milioni di euro, e 145 enti locali riceveranno dei contributi a fondo perduto che potranno utilizzare per vari progetti connessi alla costruzione della circonvallazione. (segue) (Seb)