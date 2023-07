Infrastrutture: Serbia, firmato contratto per circonvallazione intorno a Kragujevac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di piani di ristrutturazione delle infrastrutture di trasporto, costruzione di attraversamenti pedonali, piste ciclabili o spazi per il trasporto pubblico, aumento della resistenza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici, inverdimento delle aree pubbliche, sviluppo di sistemi di città intelligenti e mobilità urbana sostenibile, preparazione di documenti di pianificazione e sviluppo delle capacità istituzionali e del personale delle unità di autogoverno locale. Il termine dei lavori è previsto per il 30 novembre 2028. Il presidente Vucic ha affermato che il contratto per la circonvallazione intorno a Kragujevac è il più grande sottoscritto finora per la città situata nella regione della Sumadija. "Sono 265 milioni di euro per 22 chilometri di strada", ha osservato Vucic. “Ringrazio la Francia, l'Agenzia francese per lo sviluppo e la Banca mondiale per gli ingenti fondi destinati ai governi locali”, ha infine aggiunto, senza specificare l’ammontare dei contributi. (Seb)