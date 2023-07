Viabilità: anas, chiusure notturne diramazione Gallarate-Gattico da lunedì 24 sera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- sulla Diramazione Gallarate Gattico, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26. Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 e in direzione della A26. Nelle stesse notti ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l'area di servizio "Verbano est", situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la SP49, la SP26, la SS33 Del Sempione e rientrare sulla Diramazione Gallarate Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate -per la chiusura dell'entrata di Besnate verso la A8, si consiglia di entrare alla stazione di Gallarate sulla A8; sulla Diramazione Gallarate Gattico, sarà chiuso l'allacciamento con la A8, per chi proviene dalla A26 ed è diretto a Varese. Dopo essere stati deviati obbligatoriamente verso la Diramazione Gallarate Gattico, si potrà uscire dalla stazione di Besnate, percorrere la SP26 ed entrare in A8 alla stazione di Solbiate Arno; sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate e l'allacciamento con la Diramazione Gallarate Gattico, in entrambe le direzioni - Milano e Varese. In alternativa: chi è diretto verso Milano, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Solbiate Arno, si potrà percorrere la SP341 e rientrare sulla stessa A8 alla stazione di Gallarate; per chi è diretto verso Varese, si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Gallarate, percorrere la SP341 e rientrare sulla stessa A8 alla stazione di Solbiate Arno; (segue) (Com)