Viabilità: anas, chiusure notturne diramazione Gallarate-Gattico da lunedì 24 sera (4)

- sulla Diramazione Gallarate Gattico: sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e l'allacciamento con la A8, verso Milano. Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate, sarà chiusa in entrata, in entrambe le direzioni, verso la A26 e in direzione della A8 Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l'area di servizio "Verbano ovest", situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, percorrere SS33 Del Sempione, rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Gallarate; per la chiusura dell'entrata di Sesto Calende Vergiate verso la A26, si consiglia di entrare alla stazione di Castelletto Ticino; sarà chiuso il tratto compreso Besnate e Castelletto Ticino, verso la A26. Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 e in direzione della A26. Nelle stesse notti ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l'area di servizio "Verbano est", situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la SP49, la SP26, la SS33 Del Sempione e rientrare sulla Diramazione Gallarate Gattico alla stazione di Castelletto Ticino. Per la chiusura dell'entrata di Besnate verso la A8, si consiglia di entrare alla stazione di Gallarate sulla A8; sulla A8 Milano-Varese: sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Gazzada, verso Varese Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l'area di servizio "Brughiera est", situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Solbiate Arno, percorrere la SP341 e rientrare alla stazione di Gazzada, sulla stessa A8; sulla Diramazione Gallarate Gattico, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in uscita per chi proviene dalla A26. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Castelletto Ticino. (Com)