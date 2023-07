Speciale difesa: Serbia, società Mci Trading nella lista dei sanzionati del Dipartimento Usa per “sostegno alla Russia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società serba Mci Trading, specializzata nel commercio all’ingrosso, è stata inserita nell'elenco dei 120 soggetti sanzionati dal Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti per “aver sostenuto l’invasione russa in Ucraina”. Secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica “Radio Slobodna Evropa”, la società avrebbe aiutato la società russa Ak Microtech ad acquisire apparecchiature ad alta tecnologia da produttori in Asia, Europa e Medio Oriente. La Ak Microtech è accusata a sua volta di fornire attrezzature ad alta tecnologia all'industria della difesa russa. E’ specializzata nel trasferimento di tecnologia straniera a società russe per la produzione di microelettronica e secondo il Dipartimento Usa utilizza "intermediari non russi" per nascondere i veri destinatari. La società Mci Trading, con sede a Belgrado, e il suo amministratore Ivan Cvetic sono finiti nell'elenco delle sanzioni per assistenza materiale, sponsorizzazione e fornitura di supporto finanziario, materiale e tecnologico alla società russa Ak Microtech. (Seb)