Speciale difesa: Difesa, Crosetto, altro passo in avanti per riconoscimento libertà sindacale fra militari

- In data 17 luglio 2023 il Consiglio dei ministri ha approvato l'inserimento nel Codice dell'Ordinamento Militare il riconoscimento dell'esercizio della libertà sindacale e della conseguente possibilità di costituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (Apcsm). Lo riferisce in una nota il ministero della Difesa, specificando che è stata data proroga per l'esercizio della delega per l'emanazione delle decreto legislativo per le limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, al fine di poter sentire sul provvedimento le Associazioni che risulteranno rappresentative. Inoltre, sono in fase di perfezionamento finale, presso il dicastero, il regolamento di coordinamento al Tuom (il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e il Regolamento di attuazione della citata legge 46/2022. (Com)