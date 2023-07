Speciale difesa: Ucraina, segretario Consiglio sicurezza, lavoriamo su produzione sistemi di difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria militare sta lavorando sulla produzione di sistemi di difesa aerea per proteggere i porti ucraini. Lo ha affermato nel corso di una diretta televisiva il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina, Oleksij Danilov. "Comprendiamo che non ci sono abbastanza sistemi di difesa aerea per la protezione da alcuni tipi di armi utilizzate dalla Federazione Russa. Il presidente (Volodymyr Zelensky) ha fissato l'obiettivo di garantire questa protezione", ha detto Danilov, aggiungendo che le autorità ucraine stanno cercando di "accelerare la fornitura delle attrezzature necessarie". Secondo il funzionario, nel prossimo futuro la produzione nazionale di sistemi di difesa aerea sarà aumentata. (Kiu)