Piemonte: via libera dal ministero per la riqualificazione degli ospedali di Alba e Bra

- E' arrivato il via libera dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del ministero della Salute alla realizzazione dei due Ospedali e Case di comunità di Alba e Bra, con l'utilizzo delle risorse a fondo perduto (articolo 20). Si tratta complessivamente di un intervento da 46, 45 milioni di euro, di cui 25,94 per il presidio di Alba e 20,5 per il presidio di Bra. "L'iter per la riqualificazione degli ospedali di Alba e Bra procede a pieno regime – ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi -, dopo l'apertura del nuovo ospedale di Verduno il territorio dell'Asl Cn2 vede completarsi il piano di assistenza sanitaria attraverso il potenziamento della medicina di prossimità negli ex ospedali nel cuore delle due città", ha concluso.(Rpi)