G20: Bellucci, innovazione e migrazioni sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo consapevoli delle principali sfide che caratterizzeranno il presente e il prossimo futuro e che richiedono una cooperazione globale. La progressiva diffusione dell'intelligenza artificiale non è più un'utopia. Proprio per questo dobbiamo regolare gli effetti che questa avrà sull'occupazione e sulle opportunità che può generare se gestita in modo appropriato e consapevole". E' quanto dichiara alla ministeriale G20 il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, e deputato di Fratelli d'Italia, Maria Teresa Bellucci. "Altro tema globale, sul quale il governo Meloni è in prima linea, riguarda le grandi migrazioni - continua Bellucci -. I flussi migratori necessitano di essere gestiti secondo un approccio complessivo, attraverso il contrasto dei trafficanti di esseri umani, la promozione di crescita e sviluppo nelle nazioni di origine e transito e la regolamentazione degli ingressi. L'Italia, da quando ci siamo insediati, è tornata a ricoprire un ruolo di primo piano a livello internazionale. Un risultato importante, frutto di un bilateralismo e multilateralismo che ha coinvolto anche le istituzioni comunitarie e i partner europei". (Rin)