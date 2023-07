Ucraina: Zelensky presiede riunione di Stato maggiore, focus su corridoio grano e situazione al fronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha presieduto oggi una riunione dello Stato maggiore, al centro della quale sono state la situazione al fronte e il corridoio del grano. Lo ha scritto in un messaggio su Telegram lo stesso Zelensky. "Continuiamo il lavoro per proteggere i nostri porti e l'iniziativa del grano. Comprendiamo i rischi, le minacce, le prospettive", ha scritto Zelensky. Il presidente ha incaricato il comandante della marina Oleksij Neizhpapa e il vice primo ministro Oleksandr Kubrakov, così come il comandante in capo delle Forze armate ucraino, Valerij Zaluzhnyj, di preparare una serie di misure per continuare l'attività del corridoio del grano. Allo stesso tempo, il ministero degli Esteri dovrà sviluppare mosse diplomatiche che vadano in quella direzione. (Kiu)