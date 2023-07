Zaki: Lepore (Pd), gli consegneremo cittadinanza onoraria Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto felici per la liberazione di Zaki. Da più di due anni Bologna è accanto a Patrick anche quando era ancora uno sconosciuto per l'opinione pubblica. In tanti ci siamo mobilitati ed è stata una battaglia che abbiamo condotto per i diritti umani e la libertà di parola. Gli vogliamo consegnare la cittadinanza onoraria". Lo ha detto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio del Partito democratico. (Rin)