Municipio Roma VI: Angelucci (Pd), a breve telecamere intelligenti contro sversamento illegale

- Questa mattina si è tenuta un'importante riunione sulla situazione rifiuti nel Municipio Roma VI. All'incontro hanno partecipato l'assessora alle politiche della sicurezza Lucarelli, rappresentati dell'assessorato all'ambiente e ciclo dei rifiuti, il dipartimento ciclo dei rifiuti, il comandante del gruppo VI Donati anche in rappresentanza del comando generale, Ama e il consigliere municipale Compagnone. Lo afferma il consigliere capitolino Pd Mariano Angelucci, presidente della commissione Turismo di Roma Capitale. "A seguito di stanziamento in bilancio di risorse grazie al lavoro della maggioranza, ha assicurato l'assessora Lucarelli, saranno installate videocamere intelligenti, governate dal dipartimento cybersecurity in tutta la città e l'investimento più grande riguarderà proprio il sesto municipio. Le fototrappole consentiranno di prevenire lo sversamento illegale dei rifiuti e intervenire con azioni sanzionatorie", prosegue. (segue) (Com)