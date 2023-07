Municipio Roma VI: Angelucci (Pd), a breve telecamere intelligenti contro sversamento illegale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Il concorso della polizia locale consentirà inoltre di incrementare la presenza dei vigili su strada a controllo delle consolari Prenestina, Casilina e Collatina. Questo è un importante risultato dell'amministrazione a partire dal Sindaco Gualtieri. Stiamo lavorando affinché tutta la città benefici degli investimenti e dell'arrivo di grandi eventi che serviranno a portare benessere economico ma anche e soprattutto a lasciare una città migliore. Con questo intervento, con la costruzione degli impianti a partire dal termovalorizzatore e con gli investimenti su Ama, lavoriamo per superare definitivamente il problema dei rifiuti ed evitare che ci siano situazioni critiche come nell'ultimo periodo", aggiunge. "Ringrazio Ama e tutti i dipendenti per l'impegno costante volto a superare le criticità esistenti in tutta la città e nelle zone più periferiche che tanto stanno a cuore a questa Amministrazione", conclude. (Com)