Pnrr: Fratoianni (Avs), ennesimo pasticcio governo su pelle studenti universitari

- "L'ennesimo pasticcio sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella rinegoziazione l'Italia perde altri soldi e a farne le spese sono gli studentati, le residenze per gli universitari necessarie ed urgenti per quei giovani che non ce la fanno più ad andare avanti, mentre studiano". Lo ha affermato al Tg1 il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra. "Insomma - ha aggiunto il leader di Si - abbiamo una destra al governo buona a fare tanta propaganda, ma poi pessima sulle cose concrete". (Rin)