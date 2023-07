Colombia: Name eletto nuovo presidente del Senato, parziale sconfitta per il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La plenaria del Senato della Colombia ha eletto ieri Ivan Name come presidente della nuova legislature. Con 54 voti sui 105 totali, Name ha sconfitto Angelica Lozano - ferma a 50 -, in uno scontro interno alla coalizione indipendente "Alleanza verde" risolto parzialmente a sfavore del governo. A inizio settimana, l'Alleanza aveva eletto Lozano come candidata alla presidenza del Senato, ottenendo successivamente il sostegno del presidente, Gustavo Petro, quanto dal ministro dell'Interno, Luis Fernando Velasco. Sconfitto alla elezione interna, name ha comunque lanciato la sua candidatura cercando - e ottenendo - i voti tanto tra i senatori della coalizione meno vicini al governo, quanto quelli delle opposizioni. Il nuovo presidente sarà accompagnato, in qualità di vice, da Maria José Pizarro (della coalizione governativa Patto storico) e da Didier Lobo, del partito conservatore, Cambio radical. (segue) (Mec)