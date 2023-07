Colombia: Name eletto nuovo presidente del Senato, parziale sconfitta per il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Name, avvocato di 66 anni, vanta una lunga carriera nella politica nazionale. I media ricordano spesso il suo contributo critico nella stesura della Costituzione del 1991, un impegno politico che si sarebbe articolato soprattutto nel ruolo di consigliere al comune di Bogotà. A lui si devono, tra le altre cose, interventi e migliorie su mobilità e sviluppo cittadino. Il nuovo presidente del Senato della Colombia è stato per due volte deputato all'Assemblea della provincia di Cundinamarca e dal 2010 occupa un seggio nella Camera alta del Congresso. Name si è sin qui distinto per alcune posizioni critiche nei confronti dell'operato di Petro. (Mec)