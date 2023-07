Autonomia: Calderoli, prime intese nel 2024, dipende anche da opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il percorso sulla norma dell’autonomia differenziata delle Regioni, “spero di partire a votare i primi articoli già prima della pausa estiva e poi si concluderà nel mese di settembre il passaggio in commissione. Però dipenderà dall'atteggiamento delle forze di opposizione, direi che per il 2024 si inizierà con i primi negoziati e le prime intese” con le varie realtà Regionali. A dirlo è il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, a margine del suo intervento in Consiglio regionale, che si è tenuto oggi a Palazzo Pirelli. Le tempistiche per il via libera della norma “le decide il Parlamento, quindi, non dipendono da me, siamo in attesa del parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti perché prima di allora non si può iniziare a votare” ha sottolineato Calderoli.(Rem)