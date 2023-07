© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: Macron, linea del governo si basa su indipendenza del Paese - La linea del governo francese è "chiara e semplice" e consiste nella "indipendenza del Paese per poter consolidare un modello più giusto" che passi per l'economia, l'industria, l'energia, la difesa e la geopolitica. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, in apertura del Consiglio dei ministri tenuto all'indomani del parziale rimpasto di governo. "Non c'è politica che tenga se non siamo indipendenti", ha detto il capo dello Stato, sottolineando che solamente in questo modo sarà possibile avere "un modello sociale tra i più generosi al mondo" con una correzione delle diseguaglianze sociali". Macron ha poi evocato "quattro grandi cantieri". Il primo riguarda la reindustrializzazione e il pieno impiego", il secondo e il terzo il "progresso" nei settori dell’istruzione e della salute per "rendere i servizi pubblici più efficaci" e l'ultimo la "pianificazione della transizione ecologica”. "Abbiamo un'azione che ha delle basi solide e sulle quali abbiamo avanzato a marce forzate nell'ultimo anno", ha detto il presidente, ribadendo che la Francia "avanza". Macron ha poi evocato i recenti disordini scoppiati in tutto il Paese dopo che un 17enne è stato ucciso durante un controllo stradale nella banlieue di Parigi. "Bisognerà rispondere alle emergenze", ha detto il titolare dell'Eliseo. Il presidente ha poi evocato il "rischio di frammentazione" nel Paese. (Res)