I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Zaki: Mulè (FI), liberazione è frutto di lavoro lungo e silenzioso - La liberazione di Patrick Zaki "è un risultato che non fa gioire il solo il governo ma tutta l'Italia". Lo dice Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo ad "Agorà Estate", su Rai 3. Il parlamentare di FI sottolinea come il risultato sia stato raggiunto "grazie all'impegno incessante del governo con il ministero degli Esteri in prima fila, della diplomazia e della pressione che è stata esercitata da tutto il Parlamento: si tratta del punto di arrivo di un lungo lavoro, svolto in silenzio, con pazienza e soprattutto non è frutto di scambi di alcun genere", conclude. (segue) (Rin)