I fatti del giorno - Italia (2)

- Caltanissetta: piano fascista contro magistratura non gradita, due arresti - Sono due gli arresti effettuati questa mattina dalla dda di Caltanissetta su ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale nisseno: si tratta dell’avvocato Stefano Menicacci e Romeo Domenico, il primo per false informazioni a pubblico ministero aggravate dall'aver mentito in un procedimento per strage, il secondo per uno solo reato in concorso con il detto Menicacci. Secondo alcune intercettazioni telefoniche, sarebbe emerso un progetto ispirato dalla ideologia fascista (gli interlocutori si definiscono fascisti) di costituzione di un “Osservatorio” delle attività della magistratura, del quale dovrebbero fare parte anche componenti occulti per colpire alcuni magistrati non graditi. Progetto che, secondo gli interlocutori, è già stato adottato. Il progetto prevede anche l’intento di ricevere l’avallo di altissimi livelli del potere esecutivo e di altri; avallo che gli associati affermano, nei loro colloqui, di avere già ottenuto. Si precisa sin d’ora, però, che nessun esponente delle Istituzioni è persona sottoposta ad indagini per i motivi che saranno ampiamente spiegati nel corso della conferenza stampa di cui si dirà in seguito. Sono state eseguite poi perquisizione nei domicili di Adriano Tilgher, esponente di spicco della disciolta organizzazione Avanguardia Nazionale (condannato nel 1981 per riorganizzazione del partito fascista), dell’avvocato Saverio Ingraffia e di Scala Francesco (docente universitario). Le due vicende non sono collegate, se non parzialmente e solo da un punto di vista probatorio. (segue) (Rin)