I fatti del giorno - Italia (4)

19 luglio 2021

- Governo: Calenda, Draghi cacciato con 70 per cento popolarità, Meloni non era pronta - "Un anno fa se ne andava Mario Draghi e faccio solo una riflessione breve: quando Draghi se ne è andato via, sfiduciato da Berlusconi, da Conte, da Salvini, la sua popolarità era al 70 percento, ci piaceva molto la sua persona, governava seriamente e aveva ridato lustro all'Italia, la non era una politica ideologica perché cercava di fare le cose senza etichettarle, concentrandosi sull'amministrazione e sul bene del Paese. La cosa interessante è che nelle elezioni successive abbiamo votato al 70 percento, la stessa percentuale, per partiti che o hanno sfiduciato Mario Draghi o non lo hanno mai appoggiato. E ci troviamo adesso con un governo che non sa cosa fare dell'Italia, affronta le emergenze quando arrivano perché è inevitabile, ma per il resto non ha un progetto, dal Pnrr, alla politica industriale, alla politica energetica, a quella migratoria, per l'istruzione. Semplicemente non sappiamo cosa voglia fare Giorgia Meloni: alla fine non erano pronti, però il voto glielo abbiamo dato noi e forse questo fa riflettere". Così Carlo Calenda, leader di Azione, in un video pubblicato sui suoi social. (segue) (Rin)