I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Ucraina-Etiopia: Zelensky a colloquio con Ahmed, focus su sicurezza alimentare globale - L'Ucraina è ancora pronta a rimanere un garante della sicurezza alimentare globale. Lo ha scritto sui propri canali social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a seguito di una conversazione telefonica, "la prima nella storia delle relazioni bilaterali" con il primo ministro etiope Abiy Ahmed Alì. "Nell'ambito dell'iniziative per il grano del Mar Nero, l'Ucraina ha fornito all'Etiopia quasi 300 mila tonnellate di cibo e altre 90 mila tonnellate di grano nell'ambito di un'iniziativa separata", ha spiegato Zelensky, ricordando come Kiev sia inoltre "interessata a sviluppare relazioni bilaterali con l'Etiopia nei settori della sicurezza, della digitalizzazione e altri". I due leader hanno parlato "del ritiro unilaterale della Russia" dall'iniziativa per il grano, "del blocco illegale della navigazione e del bombardamento del porto e delle infrastrutture energetiche dell'Ucraina". "Abbiamo discusso dei preparativi per il Summit globale per la pace. Ho invitato il primo ministro a visitare l'Ucraina", ha aggiunto Zelensky, secondo cui "occorre creare una piattaforma di dialogo con i Paesi africani". "La voce dell'Etiopia, dell'Unione Africana, di tutta l'Africa è molto importante per noi", ha concluso. (segue) (Res)